Пенсионерка из-за мошенников лишилась квартиры, но финал у истории счастливый 1 19.01.2024, 10:45

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Она участвовала в «тайной операции».

В Жодино 65-летняя пенсионерка поверила мошеннику, который представился «сотрудником службы безопасности по расследованию уголовных дел в сфере недвижимости». Он предложил женщине поучаствовать в «тайной операции», чтобы вывести на чистую воду преступников, — и она согласилась помочь. Историю рассказало агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

По легенде, квартира уже была выставлена на продажу, но обманщика можно было поймать только «на живца». Для этого жилье действительно нужно было продать, а деньги — положить на безопасный счет. Пожилую женщину пытались отговорить от сомнительной сделки в БТИ, ведь это ее единственная недвижимость, однако она была непреклонна. В итоге квартира в центре Жодино была продана за $30 000.

Параллельно с ведением сделки мошенник узнал данные банковских счетов, пароли и даже установил на телефон жертвы программу для удаленного доступа. Когда телефон начал работать сам по себе, пенсионерка была крайне удивлена. Все вырученные от продажи деньги женщина по частям перевела на неизвестные ей счета.

На этом мошенник не остановился. Во время последнего звонка по видеосвязи он заставлял свою жертву выполнять странные действия: стучать ложкой по сковороде, надевать на голову кастрюлю, обливаться майонезом, обсыпать себя мукой и разбивать о голову яйца.

К счастью, история на этом не закончилась. В один из минских банков обратился иностранец: он хотел снять крупную сумму денег. Однако объяснить их происхождение так и не смог. Молодого человека задержали и впоследствии выяснили, что они были украдены у пожилой женщины из Жодино.

Свои деньги доверчивая пенсионерка получила назад. Однако вернуть квартиру не смогла: сделка была совершена законно. Взамен она купила другую.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 209 УК. Одним из фигурантов оказался 20-летний иностранец. Он признал вину и рассказал, что такая крупная сумма нужна была ему для сделок на криптобирже.