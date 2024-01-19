Случай у границы: у водителей не было документов, и пассажиры пошли пешком в Вильнюс 19.01.2024, 10:56

1,592

ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Водителю дали крупный штраф.

Литовская администрация безопасного транспорта с июля регулярно проверяет зарегистрированные в Беларуси автобусы, которые возят пассажиров в Литву и обратно. 16 января во время проверки выяснили, что у двух водителей не было необходимых документов.

В итоге пришлось высадить пассажиров, и они пешком пошли на автовокзал, а водителю дали штраф в 2500 евро, пишет Delfi.lt.

На сегодняшний день администрация проверила 47 зарегистрированных в Беларуси автобусов. Нарушения были зафиксированы почти во всех из них. В 24 случаях у компаний по перевозке пассажиров не было необходимых разрешений, а в 25 — установлены нарушения режима вождения и отдыха.

«Мы видим, что манипулируют перевозками пассажиров: заявляют, что рейс заказной, а потом выясняется, что на самом деле он регулярный, а это уже нарушение. Бывает и такое, что говорят будто везут группу людей (экскурсию), но в одну сторону везут одних, а в другую — уже других. Это грубое нарушение договоренности между литовским и белорусским правительством о международных перевозках на автотранспорте», — сказал директор администрации Генюс Лукошюс.