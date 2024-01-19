«Сорвали куш»: украинские хакеры атаковали предприятие, строящее секретные объекты для армии РФ 19.01.2024, 11:11

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ГУР получило документы более чем 500 объектов российского минобороны.

Хакеры из украинского киберсообщества Blackjack совершили успешную атаку на российское государственное предприятие, выполняющее строительные подряды для минобороны РФ. Они завладели значительным массивом важной информации о российских военных объектах – как уже построенных, так и строящихся или запланированных к возведению.

Полученные данные хакеры передали Силам обороны Украины, а в базах российского предприятия они были уничтожены.

Подробности операции раскрыли в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Blackjack сорвал куш... Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует об успешной кибератаке на российское государственное предприятие, которое выполняет все строительные подряды для министерства войны государства-агрессора. Речь идет о «федеральном государственном унитарном предприятии» «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (ФГУП «ГВСУ по специальным объектам»)», – говорится в сообщении.

За планированием и совершением операции стоят хакеры украинской киберорганизации Blackjack. Они смогли проникнуть в базу данных российской компании и завладели 1,2 терабайтами данных. Их в ГУР назвали очень ценными.

«Среди полученного массива ― техническая документация более чем на 500 объектов минобороны РФ. Критически важную информацию о российских военных объектах, которые уже завершены, находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали для Сил безопасности и обороны Украины», – отметили в разведке.

Благодаря хакерам для Украины теперь не является секретом информация об арсеналах вооружения, площадках зенитно-ракетных комплексов, штабах, казармах, в частности на оккупированных территориях и т.д.

В то же время у россиян информации, которая есть теперь у украинских военных, больше нет: хакеры удалили упомянутые данные с серверов атакованного предприятия. Это, считают в ГУР, «на время парализует строительство новых объектов московских террористов».

«Выражаем благодарность участникам мощного киберсообщества Blackjack, которые еще раз филигранно обыграли россиян и значительно усилили обороноспособность Украины», – резюмировали в Главном управлении разведки.