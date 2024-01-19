Шведский Corvette: обнаружен очень редкий и малоизвестный спорткар Volvo 50-х 19.01.2024, 11:15

Volvo Sport P1900 — первый спорткар марки.

В Бельгии выставили на продажу редчайший Volvo Sport P1900 1957 года. За спорткар планируют выручить свыше 120 000 долларов – как за самый дорогой вариант кроссовера Volvo XC90. О малоизвестной модели рассказали на сайте Car and Classic (перевод - «Фокус»).

Кабриолет Volvo Sport P1900 стал первой попыткой шведской марки создать спортивное авто. Вдохновением для него стал Chevrolet Corvette первого поколения – президент Volvo Ассар Габриэльсон увидел американский спорткар и решил создать его аналог.

Как и Corvette, Volvo P1900 получил стеклопластиковый кузов, причем создала его американская фирма Glasspar. Кузова строили в США и переправляли морем на сборочное предприятие в Швецию.

Впрочем, по характеристикам авто проигрывало Corvette. Компактный двухместный кабриолет Volvo Sport P1900 оснастили скромным 1,4-литровым двигателем на 70 л. с., ведь у шведского производителя попросту не было более мощных моторов на тот момент. Максимальная скорость составила всего 153 км/ч.

Слабые характеристики, высокая цена и ненадежность авто привели к тому, что Volvo P1900 не пользовался спросом. Выпустили всего 68 авто, и сейчас они ценятся коллекционерами.

Гораздо успешнее оказался преемник P1900 – элегантное купе Volvo P1800. Авто получилось быстрее и гораздо надежнее.