СМИ: В «ЛНР» началась война между местными боевиками и бывшими «вагнеровцами» 19.01.2024, 11:19

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Базу наемников готовятся взять штурмом.

В оккупированном городе Стаханове (Луганская область Украины) начались разборки между российскими военными и местными «силовиками» за наркопотоки. Разгорается нешуточный конфликт. Бывшие «вагнеровцы» из 331-го полка ВС РФ пожаловались, что готовится их ликвидация из-за истории с наркотиками, сообщает dialog.ua.

Боевики схватили в плен местного «силовика», обвинив его в распространении наркотических средств российской армии. Группировка теперь оказалась под угрозой зачистки.

«Вчера ночью они проводили розыскные мероприятия. Жена написала заявление, что его похитили неизвестные лица в военной форме… Сегодня поступила информация, что нашу базу хотят штурмовать СОБР, местная «полиция» отдала приказ на штурм. Они понимают, сдаваться и сдавать оружие мы не будем… Над нами висели их дроны, отслеживали передвижение. Готовится штурм, провокация. В этом, возможно, задействованы высокопоставленные лица... Они готовятся, подтягивается и российская армия, приедет своих людей уничтожать», - пожаловались российские оккупанты.

Ситуацию прокомментировал украинский журналист Денис Казанский.

Он обратил внимание на то, что «вагнеровцы» не только похитили лейтенанта «полиции» террористической «ЛНР», но и вынесли из его дома в ходе «обыска» около 500 тысяч рублей.

«Видимо, грабеж и был целью, а наркоторговлю просто придумали в качестве предлога. Однако коллеги похищенного полицая юмора не оценили, против «вагнеровцев» возбудили дело по факту разбоя и похищения сотрудника полиции, а их базу пригрозили взять штурмом, если они не сдадутся… Прямо 2014-м годом повеяло. В русском мире все стабильно», - отметил украинский журналист.