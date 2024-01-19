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Вышел на свободу политзаключенный экс-инженер авиаремонтного завода

  • 19.01.2024, 11:27
Вышел на свободу политзаключенный экс-инженер авиаремонтного завода
Игорь Федоров

Он попал в колонию после возвращения в Беларусь из-за границы.

Бывший инженер-механик авиаремонтного завода в Барановичах Игорь Федоров, который отсидел два года в колонии за оскорбление Лукашенко после возвращения на родину из-за границы, вышел на свободу и вновь уехал из страны. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».

Игорь Федоров много лет работал инженером-механиком на ОАР «558-й авиационный ремонтный завод». После событий августа 2020 года, когда Игорь вместе с другими заводчанами активно высказывал свою гражданскую позицию, с ним не продлили контракт, а после он и вовсе вынужден был эмигрировать, опасаясь уголовного преследования.

Находясь в эмиграции, Игорь рассказывал, что скучает по родине и живет надеждой вернуться. Накануне 27 февраля 2022 года он приехал в Беларусь. Его задержали возле избирательного участка и поместили в изолятор временного содержания. Позже его признали виновным в оскорблении Лукашенко и осудили на два года колонии.

Игорь отбывал наказание в могилевской колонии № 15. На свободу он вышел 18 декабря 2023 года. Через месяц он уехал из Беларуси.

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