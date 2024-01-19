«Очищение» Лаврова Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

19.01.2024, 11:31

Главный российский дипломат начал соревноваться в абсурде с Медведевым.

«Дипломат» Лавров сегодня «набирал очки», словно соревнуясь с Медведевым и Володиным на приз за самое абсурдное высказывание.

Лавров заявил: «Специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь, небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре. Кто-то из них уехал, кто-то остался и стал задумываться, но подавляющая часть общества небывало сплотилась».

Понятно, что это скучная чепуха пропагандиста, не имеющая отношения к реальности. Слушатель для нее один – Путин. Но все же, утверждать такое после событий в Башкортостане глупо. Какое уже там «сплочение»? Да еще и «небывалое».

Такого рода сплочение наблюдалось в Российской империи в августе 1914 года, но меньше, чем через три года дело кончилось крахом монархии. Надо бы Лаврову это вспомнить, почувствовать «причастность к российской истории». И культурно не мешает осветлиться, отвлечься от прослушивания песен «Шамана». Пел же вот Окуджава:

Римская империя времени упадка

сохраняла видимость твердого порядка:

Цезарь был на месте, соратники рядом,

жизнь была прекрасна, судя по докладам.

Это и про ваше Додоново царство, Лавров.

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