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Зрелищно и опасно: автомобиль при опережении поднял облако снега, которое легло на встречную

  • 19.01.2024, 11:39
  • 2,416
Зрелищно и опасно: автомобиль при опережении поднял облако снега, которое легло на встречную

Это случилось под Минском.

При уборке трасс с разделительной полосой возле ограждения порой собирается куча снега. Как правило, места для движения автомобилей вполне достаточно. Однако читатель «Онлайнера» заснял на видео, как одной легковушке при опережении не хватило пространства, в результате чего она эффектно (и опасно) подняла в воздух снежное облако.

Если верить данным регистратора, то все произошло 16 января. «Это было возле поворота на «Великий камень», — прокомментировал автор ролика. Можно увидеть, что из-за лежащего на дороге снега двухполосная трасса кажется будто бы полутораполосной.

С противоположного направления едет грузовик, его хочет опередить Peugeot. Колесами со своей левой стороны легковушка задевает лежащий у ограждения снег, тот взмывает в воздух, часть оказывается на встречной полосе. Выглядит это зрелищно, но если бы в левом ряду (со стороны автора видео) кто-то ехал, то снег угодил бы ему прямо на лобовое стекло. Это легко могло привести к ДТП. К тому же и сам Peugeot мог бы уйти в занос, столкнуться с ограждением или грузовиком.

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