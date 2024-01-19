Белоруска отсудила у магазина 7 тысяч рублей 19.01.2024, 11:49

Судебное разбирательство длилось почти два месяца.

Суд Каменецкого района вынес решение по иску жительницы агрогородка Беловежский о взыскании с торговой организации денежной компенсации морального вреда и материального ущерба, пишет Kamenec.by.

Поводом для разбирательства стали события лета прошлого года. Мама двух девочек Татьяна Малышко пошла в магазин за продуктами, зацепилась ногой за острый край металлического короба возле холодильника в торговом зале и располосовала ногу так, что почти полгода не могла ни нормально ходить, ни работать. Мало того, на фоне травмы и нервного потрясения у Татьяны обострился псориаз. И инфицированная рана, и обострившийся псориаз потребовали длительного лечения, в том числе в областной больнице. Отчаявшись, Татьяна Малышко обратилась в суд с иском о взыскании с торговой организации денежной компенсации морального вреда и материального ущерба: на лечение и поездки в больницу она потратила солидную сумму.

Судебное разбирательство длилось почти два месяца. Представитель ритейлера, в магазине которого Татьяна получила травму, категорически отказывался признавать иск.

Выслушав все стороны и взвесив их доводы, суд вынес решение о взыскании с торговой организации в пользу истца 7 тысяч рублей морального вреда. Кроме того, ответчик должен частично компенсировать Татьяне расходы на приобретенные лекарства и на транспорт в больницу.

Представитель торгового предприятия иск так и не признал. После вынесения решения суда у него есть 15 дней на подачу апелляционной жалобы.