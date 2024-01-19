Стало известно, сколько Киркоров заплатил за свое «спасение» после скандала в «Мутаборе» 1 19.01.2024, 11:51

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Артиста хотели отправить на Донбасс.

Российский певец Филипп Киркоров, который нарвался на серьезные проблемы из-за участия в «голой вечеринке» телеведущей Анастасии Ивлеевой, послушал советы своей коллеги и бывшей жены Аллы Пугачевой и заплатил «важным людям» в Минобороны РФ, чтобы ему не вручали повестку в армию.

Артист заплатил 7 миллионов рублей, пишет «Кремлевская табакерка» в Telegram, ссылаясь на сведения своего источника.

Также один из источников канала сообщил, что Киркоров не хочет ехать на захваченную россиянами часть Донбасса, чтобы искупить вину за участие в скандальной тусовке. Исполнитель якобы считает, что сделал достаточно - перевел 5 млн рублей детям из Белгорода.

«…Киркорову несколько раз «настоятельно предлагали» поездки в Донецк, Горловку и Макеевку, но он пока отказывается. Филипп говорит, что там стреляют, а он еще хочет жить. Плюс не хочет ни денег в «ДНР» везти, ни с военными встречаться, ни с местными жителями», - выяснили журналисты.

По сведениям канала, певцу особенно противна идея посещения раненых в госпитале. «Филипп когда-то (в 2022 году, - Ред.) был в госпитале в Крыму, так говорил, что там страшно воняет - лекарствами, и раненые не все моются. Жаловался, что пришлось одежду в чистку отдавать…», - рассказал один из собеседников.

В конце декабря СМИ узнали, что в Москве Анастасия Ивлеева устроила «голую вечеринку», и на мероприятии, в частности, был Филипп Киркоров. Журналисты выяснили, что в Кремле приказали преследовать артистов, участвовавших в мероприятии.

Киркорова из-за мероприятия вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет все». Вместо его персонажа - российского императора Петра I, там появился другой герой - Людовик XVI, которого сыграл актер Никита Кологривый.