Продолжится ли в 2024-м жилищный ажиотаж? 19.01.2024, 12:01

За прошедший год в Минске было продано рекордное количество квартир.

Ждать ли от 2024 года новых рекордов или рынок начнет сдуваться? По данным агентства «Твоя столица», только на вторичном рынке жилья было заключено 17909 сделок – это абсолютный рекорд за всю историю существования рынка, пишет thinktanks.by.

Продолжится ли данная тенденция в 2024 году? По мнению экспертов агентства, главные факторы, которые повлияют на исход – это курс доллара и доступность кредитов.

Если все будет как раньше

Если с названными параметрами будет все примерно как сейчас, то рынок продолжит оставаться высоким. Данный оптимистичный сценарий предполагает, что кредитование сохранится в прежних объемах, ставки по кредитам если увеличатся, то максимум на 1%. Рост курса валют допустим в пределах 5%. В этом случае по итогу полугодия прогнозируется выход на ежемесячный показатель порядка 1600 сделок, что в принципе аналогично 2023 году.

В этом сценарии количество квартир в продаже снизится – возможно вплоть до преддефицитного состояния. Цены к концу полугодия могут увеличится до +4%.

Если доллар пойдет вверх

Второй сценарий специалисты рассматривают при подорожании американской валюты на 15% и ее курса в 3,7 рублей. Но при этом кредиты останутся стабильными, а ставки вырастут максимум на 1%. В таком случае к концу полугодия сделок станет меньше процентов на 10, и к концу полугодия мы выйдем на цифру 1300−1350 против 1600 в первом сценарии.

Рост курса в белорусских рублях увеличит стоимость квартир для покупателей, но в долларовом эквиваленте цены останутся прежними, потому что кредиты останутся доступными.

Если вырастет ставка по кредитам

Возможно, что ставка по кредитам перешагнет 17% годовых, а доллар сильно не подорожает. В этом случае требования к кредитополучателям вырастут, кредитование сожмется. В итоге количество сделок уменьшится на 15% к концу первого полугодия и к лету упадет до 1250−1300 сделок в месяц.

Если вырастет и доллар, и ставка

Негативным эксперты называют сценарий, при котором доллар вырастет более чем на 15% и перешагнет уровень в 3,8 руб., а ставки по кредитам дойдут минимум до 18% и будут идти дальше. Кредитование сузится, спрос упадет. Объем предложения квартир на продажу вырастет. По итогу полугодия цены снизятся в районе 1% — на наиболее дорогие квартиры.