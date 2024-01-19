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В Беларуси будут судить главного специалиста Нацбанка

  • 19.01.2024, 12:12
В Беларуси будут судить главного специалиста Нацбанка

Что известно?

В Минске 29 января начнется рассмотрение уголовного дела в отношении главного специалиста Нацбанка Александра Терещенко, которого обвиняют в финансировании деятельности «экстремистского формирования», пишет правозащитный центр «Весна».

Информацию о рассмотрении уголовного дела правозащитники обнаружили в расписании суда. Ему вменяется статья 361−2 (Финансирование деятельности «экстремистского формирования»). Рассматривать дело будет судья Сергей Кацер.

«Покаянное» видео мужчины было показано в одной из программ пропагандиста Григория Азаренка.

«Адзначым, што ў праграме прапагандыста Цярэшчанка таксама названы афіцэрам і «кіраўніком КДБ Барысаўскага раёну», — пишет ПЦ «Весна».

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