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Президент Латвии рассказал об одержимости Путина

  • 19.01.2024, 12:26
  • 3,594
Президент Латвии рассказал об одержимости Путина

Чего добивается глава Кремля?

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что российский диктатор Владимир Путин мечтает о восстановлении Российской империи — такой, какой она была в XIX-начале XX века. На это указывают российская пропаганда и гибридная война.

Ринкевич считает, что Латвия должна быть готова к гибридной войне и всякого рода провокациям, передает Delfi.

«Мы видим и попытки использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Это первая кибервойна. (..) Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны — это Украина. Мы [лучше] будем благодарить украинцев, которые воюют, чем, возможно, им пришлось бы благодарить нас», — сказал президент Латвии на завтраке в Давосе в рамках дискуссии, посвященной Украине.

Ринкевич заявил, что необходимо наращивать оборонную промышленность, так как техника нужна не только для помощи Украине, но и самой Латвии.

По словам президента, важно увеличить государственные расходы на оборону — к 2027 году в Латвии это будет 3% ВВП.

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