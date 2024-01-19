Башкирский бунт: к чему приведут протесты в российской глубинке 19.01.2024, 12:23

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Протесты всполошили «башни» Кремля.

15 и 17 января в российской республике Башкирия, в маленьком райцентре Баймак прошли масштабные народные протесты. Поводом для массового недовольства послужил суд над местным активистом Фаилем Алсыновым.

В среду, 17 января, его приговорили к четырем годам колонии за «разжигание вражды». В этот день на оглашение приговора пришли несколько тысяч человек, считающие приговор Алсынову несправедливым. В итоге протестная акция переросла в столкновения с ОМОНом. К вечеру силовикам все же удалось массовое выступление купировать, однако причины протеста остались нерешенными. О настоящих причинах протеста в Башкирии и о том, к чему он может привести, говорится в материале «Апострофа».

Башкирский бунт

Бунт в маленьком башкирском райцентре Баймак начался неожиданно. Первый сигнал того, что там будет горячо, случился 15 января, когда под судом, где должны были вынести обвинительный приговор местному активисту Фаилю Алсынову, собрались несколько тысяч человек. В результате, заседание перенесли. Тем не менее, 17 января в суде этого поселка все-таки вынесли обвинительный приговор Алсынову. Его приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о «возбуждении ненависти или вражды». Интересно, что донос на Алсынова написал лично глава Башкирии Радий Хабиров. Но о нем речь пойдет немного позже.

С самого утра у суда в Баймаке собрались люди – сначала чтобы поддержать Алсынова, а после вынесения приговора требовали освободить его. На улицу в морозный день в небольшом городке вышло по предварительным оценкам около 10 тысяч человек.

Сторонники Фаиля Алсынова уверены, что уголовное дело против него – месть главы Башкирии Радия Хабирова «за гору Куштау».

В 2019–2020 годах из-за этой горы в регионе также разгорелся масштабный конфликт. Местные власти хотели отдать Куштау под разработку известняка «Башкирской содовой компании». Однако жители были недовольны тем, что власть, отдает местные предприятия и землю лицам, не заинтересованным в развитии региона. Для башкирского населения гора Куштау – это еще и святыня.

У подножия горы активисты разбили палаточный лагерь, который затем разгромила полиция. Лидером протеста тогда стал Фаиль Алсынов. Тем не менее, Куштау получила статус особо охраняемой природной территории. После этого Алсынова считали народным героем.

Дело против Алсынова возбудили по заявлению главы Башкирии Радия Хабирова. На протестной акции в апреле 2023 года Алсынов сказал на башкирском слова «кара халык», что обозначает условное название феодально-зависимого населения Золотой Орды.

Экспертиза решила, что это словосочетание оскорбительно. Кроме того, до 2020 года Алсынов был сопредседателем организации «Башкорт», которая выступала за суверенитет Башкортостана, поддерживала башкирский язык и культуру. Эта организация впоследствии была запрещена, как экстремистская.

Такого массового выступления власти республики не ожидали. Во время акции протеста силовики перекрыли в городе дорогу, глушили интернет. Показательно и то, что несколько телеграм-каналов, освещавших события в Баймаке, были заблокированы. Это стало очередным доказательством того, что Telegram фактически находится под контролем российских спецслужб.

Силовики, разгоняли людей дубинками, светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. К вечеру силовикам все же удалось подавить протест. В итоге было задержано несколько десятков человек. Уже возбуждены уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти. Сообщается, что шесть задержанных на акции активистов были арестованы на сроки от 10 до 13 суток.

Интересно, что о столь массовом протесте жителей Башкирии российские государственные СМИ даже не упомянули. Крупные информиздания сообщили только о приговоре Алсынову.

«Это типовой сценарий стихийного протеста, который возник неожиданно. У этого протеста не было плана действий, а поэтому силовикам удалось его подавить, - говорит в комментарии «Апострофу» эксперт Центра гражданских свобод, политолог Михаил Савва, - Тем не менее, несмотря на стихийность, это самый массовый протест в России за последние 2 года. Причем, протест не в мегаполисе, а в маленьком райцентре, что тоже показательно».

«Было очень холодно. Это Урал. Но люди стояли на морозе, некоторые грелись в автомобилях, на которых приехали. 10 тысяч человек – это очень много для маленького райцентра», - отмечает Михаил Савва.

Реальные причины протеста

По мнению Михаил Саввы, причин для протеста было две: «Первая причина – несправедливость осуждения Алсынова. Прокурор требовал для него четыре года колонии-поселения, но суд назначил 4 года реального срока в колонии общего режима».

«Вторая причина – антимигрантские настроения. Дело в том, что для работы на предприятиях по разработке ископаемых власти завозят мигрантов из Центральной Азии, а сами разработки ведут выходцы с Кавказа и это местным не нравится», - отмечает эксперт.

«В регионах России очень сильно недовольство Москвой с ее курсом на сверхцентрализацию. Эта ситуация повсеместна, а в национальных республиках она приобретает еще и этнический окрас, - отмечает в интервью российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов, - Москва проводит русификацию населения республик. В 2017 году принят закон о том, что национальные языки для изучения в школах теперь не обязательны. И люди такие как Алсынов поняли, что это посыл Москвы, что национальные меньшинства в России – люди второго сорта. И их национальный язык – второго сорта».

По мнению Галлямова, чтобы мирные сельские жители до такого дошли, их нужно было довести.

Кто такой Хабиров

Арест активиста Фаиля Алсынова связывают с именем главы республики Башкирия Радием Хабировым. Хабиров прошел путь от простого преподавателя вуза, до активиста «Единой России» и назначенца Путина.

В 2003 году Хабиров возглавил администрацию первого президента Башкирии Муртазы Рахимова. В этой должности он, помимо прочего, занимался организацией референдума 2005 года, который узаконил отмену прямых выборов мэров крупных городов.

Летом 2008 года карьера Хабирова в родной республике прервалась возбуждением уголовного дела о сокрытии доходов и исключением из «Единой России».

Местные и федеральные СМИ тогда писали, что Хабиров давал распоряжения о выделении определенным людям квартир, причем с предоставлением госсубсидий. Коммерческая недвижимость продавалась по утвержденным Хабировым ценам, которые были в разы меньше рыночных.

Однако Хабиров завел знакомства в Кремле в лице «серого кардинала» того времени Владислава Суркова и перебрался в Москву. Вскоре он стал заместителем начальника Управления Президента России по внутренней политике, его восстановили в «Единой России» и забыли про уголовное дело. В 2018 году Хабиров вернулся в Башкирию уже в качестве главы республики.

«Хабиров – хамелеон, который адаптируется к ситуации очень хорошо. Он воспроизводит дискурс начальства. Это восточный деспот. Он живет по принципу: «Я начальник – ты дурак». Он истово служит начальству и так же истово презирает подчиненных», - характеризует стиль управления Хабирова политолог Галлямов.

Радий Хабиров стал фигурантом украинского сайта «Миротворец». Глава Башкирии поддерживает аннексию Крыма и неоднократно посещал оккупированные «республики Донбасса».

По словам политолога Галлямова, Хабиров активно вербует на войну в Украину жителей республики.

«Башкирия – один из лидеров в России по поставке пушечного мяса на войну», - отметил эксперт.

Глава Башкирии находится под международными санкциями, но несмотря на это две его дочери живут в Европе. Старшая Светлана в Австрии. А младшая Рита работает в Лондоне.

К чему приведут протесты и что ждет Хабирова

По мнению Михаила Саввы, продолжения протеста в Баймаке ждать не стоит, а в России они возникать будут.

«Протест закончится ничем. Он был стихийным, - говорит эксперт, - но в целом по России будут ситуативные случаи бунтов. Они будут связаны не с политикой, а с недовольством мигрантами, которые совершают уголовные преступления».

Политтехнолог Олег Постернак также считает, что особых ожиданий на распространение протестов по России ожидать не стоит.

«Если моделировать сценарии распространения протестов на другие регионы России, то Путин и его окружение будут делать все возможное, чтобы превратить их в маргинальные единичные случаи, которые не стоят никакого внимания», - отметил политтехнолог в комментарии «Апострофу».

По словам Постернака, при власти в Кремле находятся сотрудники спецслужб, которые имеют рычаги влияния, а также способны свести протесты на «нет».

Вместе с тем, сторонники Фаиля Алсынова пытаются хоть как-то раскачать протест и начали публиковать призывы к населению Башкортостана собраться на акцию в Уфе в пятницу, 19 января, в 10:00 у памятника национальному герою Салавату Юлаеву.

Что касается главы Башкирии Радия Хабирова, то и ему, как отмечают эксперты, пока беспокоиться не о чем.

«Хабиров – человек Кириенко и он к нему абсолютно лоялен. К Хабирову много претензий накопилось, но Кириенко его всегда прикрывал. Сейчас под нажимом толпы его не уберут, но потом, есть все основания не продлить ему пребывание в должности, - отмечает политолог Галлямов, - Но, возможно, ему ничего и не будет, поскольку для Путина сейчас важна поставка пушечного мяса на войну, а Хабиров в этом преуспел».

По мнению эксперта, если башкиры Хабирова не свалят, то им потом придется расплачиваться своей кровью, поскольку он будет отрабатывать свой прокол перед Кремлем.

«А вот задержание руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елены Прочаковской (об этом стало известно на днях – «Апостроф") – это для Хабирова тревожный звоночек. Прочаковская – это уже политическая составляющая, поскольку она по сути является главным политтехнологом Хабирова и занималась ручным разруливанием сложных коммуникационных ситуаций», - резюмировал Аббас Галлямов.

Вместе с тем, все эксперты сходятся во мнении, что ситуация в Башкирии на переизбрания Владимира Путина никак не повлияет. Тем не менее, это может усилить конфликты между «башнями» Кремля, которые грызутся между собой, борясь за то, чтобы максимально усилить свое влияние после президентских выборов, которые пройдут в марте этого года.