Когда ждать девальвации в Беларуси? «Вашы Грошы»

19.01.2024, 12:24

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Белорусский рубль может рухнуть вслед за российским.

На протяжении прошлого года экономика Беларуси продолжила трансформироваться. Она старалась адаптироваться к одним санкционным ограничениям и обходить другие, искала источники роста, в том числе для увеличения заработных плат. В результате накопилось большое количество дисбалансов, которые ломают привычные модели поведения бизнеса и населения.

Продолжительный рост реальных заработных плат белорусов долгое время не конвертировался в повышенный спрос на валюту. Только ближе к концу года население стало чистым покупателем иностранных денежных знаков. Бизнес, в свою очередь, перешел от кредитования в долларах и евро к российскому рублю.

Для регулирования валютного рынка Нацбанк использует валютную корзину.

Валютная корзина — это индикатор, который позволяет понять, что именно происходит с белорусским рублем. Представьте, что на очередных валютных торгах курс российского рубля сильно вырос, юаня – вырос незначительно, а доллара – заметно упал. Что в итоге произошло с белорусским рублем, ослабел он или укрепился? Ответ на этот вопрос помогает получить валютная корзина, вернее, ее динамика. По специальной формуле, с учетом изменившихся курсов всех иностранных валют, можно рассчитать значение корзины и отследить произошедшие изменения. Корзина помогает Нацбанку видеть, какова реальная динамика курса белорусского рубля и принимать решения, связанные с регулированием валютного рынка.

Еще относительно недавно, в начале 2022 года, пропорции валют в корзине складывались следующим образом: российский рубль — 50%, доллар — 30%, евро — 20%. Сейчас она формируется иначе: российский рубль — 60%, доллар — 30%, юань — 10%. Почему так произошло, мы писали ранее, а сейчас важнее динамика корзины в 2023 году.

Несмотря на ворох перипетий 2023 года в белорусской и, что немаловажно, российской экономике, белорусский рубль к концу года оказался практически на том же уровне к валютной корзине, что и в начале января. При этом национальная валюта укрепилась на 7,5% к российскому коллеге, но ослабла на 16,1% к доллару США и на 15,0% к китайскому юаню. По сути, колебания курсов иностранных валют, которые произошли на белорусском рынке — это просто отражение того, как изменились кросс-курсы иностранных валют на внешних рынках.

За год в состоянии и динамике валютной корзины очевидны несколько важных моментов. Белорусский рубль сохраняет крайне жесткую привязку к курсу российского рубля относительно иностранных валют. Это объясняется высокой зависимостью от ключевого экспортного рынка, которым является Россия. Белорусская экономика либо реализует там товары, либо через него поставляет их на рынки третьих стран

За прошлый год Беларусь растеряла возможности торговать с Россией за счет относительно дешевого белорусского рубля. Это сокращает ценовую конкурентоспособность на местном рынке для белорусских товаров. В результате экспортной переориентации российский рубль играет все более значительную роль. А поскольку будущее российского рубля туманно, отсутствие внятных перспектив становится привычной действительностью и для белорусской национальной валюты.

На практике это означает, что в случае девальвации российской валюты после марта 2024 года, как предсказывает ряд экономистов, роста курса доллара можно ожидать и на белорусском валютном рынке. Хуже всего в этой связи то, что от нашей экономики, местных предприятий и нас с вами почти ничего не зависит.

«Вашы Грошы»