«Альянс силен как никогда»: в НАТО заявили о готовности к войне с Россией 2 19.01.2024, 12:38

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Полномасштабный военный конфликт неизбежен.

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр и верховный главнокомандующий союзническими войсками в Европе Кристофер Каволи заявили о готовности Альянса к возможному нападению России.

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы являемся оборонным союзом, поэтому необходимо быть готовыми, и мы готовы. Более того, мы улучшаем наши возможности, чтобы быть еще более эффективными, с большей численностью персонала и лучшими навыками в определенных областях», — отметил Роб Бауэр.

Председатель военного комитета НАТО напомнил о двух основных угрозах в стратегии Альянса — России и террористических группах. Он подчеркнул, что стратегии и планы НАТО направлены на противодействие угрозе со стороны России, и поддержал это утверждение, указав на планы, разработанные и утвержденные в Вильнюсе. При этом он подчеркнул, что Североатлантический Альянс «силен как никогда».

Кристофер Каволи в свою очередь подтвердил готовность НАТО к возможным действиям. Он также объявил о крупнейших за последние десятилетия учениях Альянса, сценарий которых предполагает конфликт с «практически равным противником». Сценарий учений включает в себя нападение России на территорию союзников, что активирует статью 5 договора НАТО о коллективной обороне.

Бауэр подчеркнул, что проведение учений с привлечением около 90 тысяч военных является демонстрацией новой готовности НАТО. Он назвал это «рекордным количеством войск» и подчеркнул, что это позволяет проводить учения в таких масштабах по всему Альянсу.

В заключение Бауэр подчеркнул, что война — это не только вопрос военных, но и событие, затрагивающее всю общественность, ссылаясь на события в Украине.

Он также отметил, что полномасштабный военный конфликт между Россией и силами стран, входящих в Североатлантический альянс, произойдет в течение ближайших 20 лет.

«Мы должны осознать, что-то, что мы живем мирной жизнью, не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Это и индустриальная база, и люди, которые должны понять, что они играют определенную роль», — передает слова Бауэра The Telegraph.

По словам адмирала, в случае начала войны потребуется мобилизация большого количества гражданского населения, поэтому правительства должны поспешить создать системы управления этим процессом. А с учетом истощения запасов вооружений и боеприпасов, связанным с продолжающимся два года военным конфликтом между Россией и Украиной, — наладить масштабное производство.

«Нам нужно быть более готовыми по всему спектру, — пояснил Бауэр. — Для того чтобы иметь возможность продолжать конфликт, если уж вы в нем участвуете, необходимо иметь возможность опереться на промышленную базу, способную достаточно быстро произвести оружие и боеприпасы».

Напомним, немецкое издание Bild 14 января писало, что Германия ведет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ. Авторы материала утверждают, что эскалация может случиться уже в феврале этого года.