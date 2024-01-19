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В Беларуси будет сильный снегопад

  • 19.01.2024, 12:33
  • 4,326
В Беларуси будет сильный снегопад

Уже завтра.

В субботу на западе Беларуси ожидается сильный снегопад. Синоптики распространили штормовое предупреждение с оранжевым уровнем опасности.

Снежно будет по всей стране. Ожидается снег и мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью юго-западный, днем переменных направлений умеренный, днем в западных районах порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4… -10°С, по востоку воздух будет охлаждаться до -13°С, максимальная днем -5… +1°С.

Осадки пройдут в Беларуси и в ночь на воскресенье. Днем ожидается погода без осадков. Ветер ночью северный порывистый, по юго-западу сильный порывистый, днем неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -7… -14°С, при прояснениях -15… -18°С, по югу страны -4… -6°С; максимальная днем -1… -8°С.

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