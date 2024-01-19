Беларусь неожиданно стала самым подорожавшим направлением для россиян 19.01.2024, 12:43

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Гостей с востока будет меньше?

Туристические поездки в Беларусь в 2023 году подорожали для россиян больше всего. Об этом говорят статистические данные, которые опубликовал Росстат, пишет «Московский комсомолец».

По состоянию на декабрь прошлого года средняя цена поездки в нашу страну для россиянина составила 30,8 тысячи российских рублей (около 1130 белорусских рублей). В годовом выражении стоимость посещения Беларуси выросла на 37,6%.

Отстают в этом вопросе даже страны Центральной Азии. Поездка туда обойдется в 65 тысяч российских рублей (почти 2400 белорусских рублей), но и прибавка в цене в пределах 30%. Дороже всего оказались туры в страны Юго-Восточной Азии — более 113 тысяч российских рублей (4150 белорусских рублей), при этом они стали дороже только на 15%.

Как пишет РБК, рост цен на поездки в Беларусь можно объяснить общим сокращением перечня туристических направлений, доступных российскому туристу. Ранее туроператоры заявляли о росте спроса на поездки в нашу страну, объясняя его в том числе санкционными ограничениями: россияне едут на шопинг, включая покупку автодеталей, линз и модных брендов, ушедших из России.