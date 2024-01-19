Что означает тайная стрелка на приборной панели авто? 4 19.01.2024, 12:53

4,982

Многие будут шокированы, узнав об этом.

Люди были поражены, узнав, что означает «малоизвестный символ» на приборной панели их автомобиля, а одна женщина призналась, что прошло «много лет», когда она узнала об этом.

Одна блогер написала в TikTok, чтобы обратить внимание на эту деталь, которая, по ее мнению, может быть очень полезной для людей, испытывающих трудности, когда заезжают на заправку. Атинуке Эве из Лондона с выражением шока на лице указала на символ рядом с лампочкой «нужно заправить» на видео, пишет Mirror.

Атинуке, которая также является предпринимателем, сказала, что она только что узнала, что стрелка возле лампочки указывает на то, с какой стороны находится крышка бензобака, а ее фанаты пошутили, что теперь большинство из них тоже чувствуют себя немного ошарашенными.

Она смотрит с разинутым ртом, прежде чем приблизить подсветку на приборной панели, которая имеет целью предотвратить путаницу во время заправки.

Блогер говорит, что это «простой лайфхак», и добавляет: «Мне потребовалось много лет, чтобы узнать, что эта стрелка, когда у вас заканчивается бензин в машине, показывает, с какой стороны находится дверца бензобака. Пожалуйста, скажите мне, что я не одна такая». В подписи к видео Эйв отмечает, что она «думала, что она там для украшения, а я вожу машину уже более 10 лет».

Ее видео привлекло внимание подписчиков, а затем стало вирусным на других платформах, включая пользователей X, (бывший Twitter), которые также были шокированы этим открытием.