Россияне устроили грандиозную истерику из-за атаки дрона на нефтебазу в Клинцах 3 19.01.2024, 12:58

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Особенно досталось местным властям.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, комментируя атаку БПЛА на нефтебазу в Клинцах, после которой вспыхнул масштабный пожар, придумал новую «отмазку». По его версии, украинский дрон российские РЭБ «подавили» так, что он во время «уничтожения» сбросил боеприпас аккурат на резервуары.

Подобные речевые конструкции лишь взбесили россиян. Они возмущаются очередной попыткой властей исказить реальность и требуют «ядерных ударов по Киеву».

По версии губернатора Брянской области, атака на нефтебазу государства-агрессора является «тероризмом». Но, по его словам, «попытка» успехом не увенчалась: российские оккупанты якобы отбили атаку. Но есть нюанс.

«Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории города Клинцы с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», – заявил чиновник.

Подобный кульбит возмутил даже россиян. В комментариях под постами с цитатой Богомаза в российских пабликах они массово истерят и требуют от российских властей прекратить врать.

«Проще говоря, прилетел туда, куда и целился», «Подавили так подавили. Клоуны пропагандоны», «Подавлять надо не над нефтебазой, а за ее пределами. Смешно просто читать такое, это называется не подавили, а пр…ли!», «Одного не понимаю: зачем они врут, война есть война, приграничный регион, ПВО не всемогущее, ну да получилось, зачем врать, что все подавленно РЭБ, все сбито, но в итоге нефтебаза горит», «При остановке пули бронежилет получил сквозное пробитие», «Админ, ты сам дебил или нас дебилами считаешь? То домом сбили дрон, то нефтебазой. Клоуны», «Подавили резервуаром», «Уничтожился об нефтебазу», «Интересно, а в реальности он хотел курятник у какой-то бабушки в деревне уничтожить?», «Что за бред пишут, подавили – это когда не долетел», – возмущаются россияне.

Некоторых комментаторов возмущает тот факт, что Украина использует БпЛА – и они требуют «запретить» дроны.

«БПЛА – это уже слишком, их надо ограничить как оружие. Я считаю, что они не должны быть на вооружении вообще!», «Надо ограничить применение БПЛА в военных конфликтах. Они уже слишком далеко зашли со своими беспилотниками!» – пишут россияне.

Есть среди комментаторов также категория, требующая немедленного нанесения ударов по Украине, в частности, по Киеву – в том числе, с применением ядерного оружия.

Напомним, утром 19 января стало известно, что в Брянской области РФ дрон атаковал нефтебазу. Там вспыхнул мощный пожар на площади 1 тыс. кв м: горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. куб. м.

Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Клинцовская нефтебаза принадлежит входящей в «Роснефть» компании «Брянскнефтепродукт». В мае ее уже атаковал БпЛА, частично повредив бетонное основание и цистерну для хранения нефтепродуктов.