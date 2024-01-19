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Шарангович забросил шайбу «Торонто»

  • 19.01.2024, 12:59
Шарангович забросил шайбу «Торонто»

Это 19-я шайба белорусского хоккеиста в этом сезоне НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» на своей площадке уступил «Торонто» — 3:4. Белорусский форвард хозяев Егор Шарангович провел на площадке 20 минут 3 секунды, забросил одну шайбу, открыв счет на 11-й минуте, и завершил встречу с показателем полезности «-1», пишет «Прессбол».

Калгари — Торонто — 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

В общей сложности Шарангович в нынешнем сезоне провел 45 поединков и набрал 32 (19+13) очка.

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