Прекрасные новости Тарас Березовец

19.01.2024, 13:01

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Тарас Березовец

Американцы получили полный доступ к иранским ракетным технологиям.

Американские «морские котики» захватили судно, перевозившее компоненты баллистических и крылатых ракет иранского производства, предназначавшихся для хуситов. Спецоперация случилась еще 11 января, но о ней стало известно только сейчас.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о том, что военно-морские силы США перехватили груз с оружием, которое используется при нападениях хуситов на международные торговые суда, следующие транзитом через Красное море.

Судно штурмовало подразделение элитных «морских котиков» ВМС США у сомалийского побережья в международных водах Аравийского моря.

Среди изъятого – двигатели, системы наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности и противокорабельных крылатых ракет «Хути», а также компоненты, связанные с противовоздушной обороной, рассказали в CENTCOM.

Судно, перевозившее ракеты, затопили, 14 членов экипажа увезли в неизвестном направлении.

Какие выводы?

Во-первых, понятно, что сама операция по захвату судна с иранскими ракетами готовилась длительное время с привлечением резидентуры, внедренной в ряды Корпуса стражей исламской революции и хуситов.

Во-вторых, американцы вместе с британцами и израильтянами получили полный доступ к иранским ракетным технологиям. Даже если перевозимые ракеты были не последнего поколения, будут получены достаточно полные технические параметры иранской ракетной программы.

В-третьих, перехватывать иранские ракеты американцам и израильтянам станет намного легче. Ну и вероятнее всего, этими данными могут поделиться с украинцами. А это сверхважно в свете того, что Россия ведет переговоры с Ираном о поставке баллистических ракет. Такие прекрасные новости.

Тарас Березовец, Telegram