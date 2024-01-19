Бои в Брянской области: техника Минобороны РФ попала в засаду РДК

Бои в Брянской области: техника Минобороны РФ попала в засаду РДК1
- 19.01.2024, 13:14
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В ГУР подтвердили успешную операцию и потери врага.
Бойцы Русского добровольческого корпуса (РДК) провели новую операцию на территории РФ. Они устроили засаду на российский транспорт в Брянской области, у оккупантов есть погибшие.
Об этом сообщили в РДК. Источники OBOZ.UA в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили факт операции.
«18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области. Кадры объективного контроля будут позже», – отмечено в сообщении РДК.
Российские добровольцы опубликовали фотографию, вероятно, сделанную во время операции.
Также они показали скриншот «фидбэка» на операцию от российских пропагандистов.
Один из российских z-пабликов пожаловался на то, что «в Суземском районе Брянской области в засаду вражеской ДРГ попал автомобиль Урал министерства обороны».
«К сожалению, у нас есть погибшие и раненые. ДРГ противника атаковала грузовик и тут же отступила. На помощь оперативно прибыли пограничники, оказали первую медицинскую помощь и провели эвакуацию раненых. Подробности уточняются», – пишут пропагандисты.