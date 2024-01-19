Пенсионерка из Минска ответила на звонок, а потом продала квартиру 1 19.01.2024, 13:13

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Женщина лишилась $160 тысяч.

Почти 160 тысяч долларов выманили мошенники у пенсионерки из Минска, сообщили в МВД.

В октябре женщине позвонил в Telegram незнакомый номер. Женщина представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, якобы кто-то от имени минчанки снял со счета в банке 5 тысяч долларов. Далее в разговор вступил работник «Национального банка», который предложил пенсионерке обезопасить ее вклады. Для убедительности на протяжении нескольких месяцев женщине также звонили «представители» других госорганов.

Аферисты сообщили минчанке, будто ее квартиру выставили на продажу «черные риелторы». Чтобы не остаться на улице, ей посоветовали продать жилье самостоятельно.

«Используя психологическое воздействие и манипуляции, мошенники заставили пожилую минчанку следовать их инструкциям. Пенсионерка продала квартиру, а вырученные денежные средства перевела на счета, реквизиты которых предоставила аферистам. Они также завладели вкладами женщины. Кроме того, по указанию злоумышленников потерпевшая заложила свои золотые украшения в ломбард», — сообщили в МВД.

Общая сумма похищенных у минчанки денег составила около 160 тысяч долларов.