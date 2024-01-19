Как сейчас белорусам забронировать жилье за границей? 19.01.2024, 13:23

Booking перестал принимать оплату белорусских банков.

В последние несколько дней сервис бронирования Booking.com не принимает оплату с карточек некоторых белорусских банков при бронировании жилья за границей. Об этом сообщили Onliner читатели.

«У меня пишет: «Не удалось обработать данные вашей карты», хотя буквально позавчера на эту карту было забронировано без проблем, причем карта привязана, то есть сразу уже в аккаунте. И с мобильного приложения, и с компьютера — одинаковая проблема. Карты двух разных банков были попробованы», — написал пользователь форума 16 января.

«Сегодня ночью успешно списал Booking деньги за бронь в Германии. А в прошлом году за квартиру в Вильнюсе один раз не проходила оплата, хорошо, с хозяйкой удалось договориться, что оплатим при заезде. Так что проблема не глобальная, зависит скорее от того, кто деньги списывает», — добавляет другой пользователь уже 17 января.

Одна из версий, почему так произошло, это переход сервиса на американскую платежную систему Stripe. Читатели сообщают, что карты «Приорбанка» и «Беларусбанка» работают, хотя есть и те, у кого забронировать жилье картами этих банков не получается. Сюда же можно отнести карты «Альфа-банка» — у нашего читателя забронировать жилье все же вышло. В то же время у кого-то с «Альфой» бронь не прошла.

Из лайфаков пользователи форума советуют смотреть варианты, где оплату обрабатывает сам отель, а не Booking.com. Так больше шансов, что оплата пройдет. Либо искать вариант «Оплата на месте» и там уже оплачивать наличкой или картой. Также осталась возможность использовать PayPal. Некоторые карты белорусских банков отлично привязываются к этой системе.