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Генерал от сортиров

  • Александр Невзоров
  • 19.01.2024, 13:25
  • 1,750
Генерал от сортиров
Александр Невзоров

Так вот где собака зарыта!

Депутат-генерал Гурулев нашел истинную причину коммунальных трагедий России.

Растущее благосостояние граждан, изобилие еды, доступность просрочки увеличивает и количество фекальных масс.

Они, в свою очередь перегружают канализацию и способствуют авариям ЖКХ.

Нормализовать эту ситуацию сложно: благополучие довело население до того, что треть свободного времени оно проводит в сортирах.

Там люди не сидят в темноте, а используют электросети, чтобы видеть, чем занимаются. Чтобы смыть все насиженное используются йотталитры воды.

Коммуникации на пределе. Все лопается.

Но за все надо платить. Сортир должен стать дорогим удовольствием.

По мысли депутата Гурулева, плату за коммуналку давно пора поднимать на 15-30%, а неплательщикам - заколачивать и опечатывать сортиры, изымать унитазы и запасы бумаги.

Еще лучше - провести тотальную мобилизацию, которая спасет подгнившие коммунальные сети, так как мертвые в сортирах не сидят.

Александр Невзоров, t.me

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