Маршрутчики хотят возить белорусов стоя

Маршрутчики хотят возить белорусов стоя4
- 19.01.2024, 13:36
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Власти пообещали рассмотреть их предложение .
Перевозчики просят внести изменения в законодательство и разрешить им перевозить пассажиров не только на сидячих местах. Сейчас перевозка стоя запрещена. За это грозит штраф. Такой запрос маршрутчики высказали во время республиканского совещания представителей власти и перевозчиков 19 января. Власти пообещали их предложение рассмотреть, пишет Office Life.
Сейчас перевозка стоя в маршрутках подпадает под административную ответственность. Водителю грозит штраф до четырех базовых величин (160 рублей). Сейчас одна базовая — 40 рублей.
Перевозчики понимают, что поездка стоя — это нарушение, но, говорят, что отказать пассажиру, зашедшему в салон, не могут. При этом когда их штрафуют проверяющие, стоящих пассажиров из маршрутки не высаживают.
По мнению маршрутчиков, перевозку стоя однозначно нужно разрешить для пригородных поездок. По поводу городского транспорта большинство перевозчиков-участников совещания высказались тоже за более гибкие подходы, а вот для междугородних маршрутов это нововведение, по их мнению, должно быть под запретом.
В 2023 году Транспортная инспекция изъяла у перевозчиков 149 микроавтобусов и три автобуса. Обратно вернули только 97 микроавтобусов и один автобус. В результате 919 контрольных закупок специалисты выявили 1467 административных правонарушений.