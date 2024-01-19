Маршрутчики хотят возить белорусов стоя 4 19.01.2024, 13:36

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Власти пообещали рассмотреть их предложение .

Перевозчики просят внести изменения в законодательство и разрешить им перевозить пассажиров не только на сидячих местах. Сейчас перевозка стоя запрещена. За это грозит штраф. Такой запрос маршрутчики высказали во время республиканского совещания представителей власти и перевозчиков 19 января. Власти пообещали их предложение рассмотреть, пишет Office Life.

Сейчас перевозка стоя в маршрутках подпадает под административную ответственность. Водителю грозит штраф до четырех базовых величин (160 рублей). Сейчас одна базовая — 40 рублей.

Перевозчики понимают, что поездка стоя — это нарушение, но, говорят, что отказать пассажиру, зашедшему в салон, не могут. При этом когда их штрафуют проверяющие, стоящих пассажиров из маршрутки не высаживают.

По мнению маршрутчиков, перевозку стоя однозначно нужно разрешить для пригородных поездок. По поводу городского транспорта большинство перевозчиков-участников совещания высказались тоже за более гибкие подходы, а вот для междугородних маршрутов это нововведение, по их мнению, должно быть под запретом.

В 2023 году Транспортная инспекция изъяла у перевозчиков 149 микроавтобусов и три автобуса. Обратно вернули только 97 микроавтобусов и один автобус. В результате 919 контрольных закупок специалисты выявили 1467 административных правонарушений.