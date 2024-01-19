Танк вспыхнул, как спичка: украинская «Баба Яга» разгромила позицию РФ 1 19.01.2024, 13:38

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Удар по оккупантам показали на видео.

Украинские военные из батальона К-2 (54-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины) с помощью дрона-бомбардировщика, получившего прозвище «Баба Яга», ликвидировали российскую пехоту и уничтожили танк оккупантов.

Соответсвующее видео опубликовали на странице Оперативного командования «Восток» в Facebook в пятницу, 19 января.

Бойцы ВСУ дождались ночи и оператор БПЛА запустил гексакоптер Vampire («Баба Яга») на позиции российских оккупантов. Дрон завис над окопами противника и сбросил туда четыре боеприпаса. После этого дрон выдвинулся уничтожать инженерные сооружения ВС РФ в виде перекрытий и успешно справился с задачей.

Также украинские военные направили гексакоптер с боеприпасами к траншеям, где затаились российские оккупанты. Беспилотник снова произвел несколько сбросов и ликвидировал живую силу противника. Еще одной целью для Vampire стал подбитый российский танк. Его украинские воины заприметили еще днем, а в темное время суток направили коптер. Дрон забросал российский танк гранатами и тем самым окончательно вывел его из строя. Оператору хватило сбросить всего два боеприпаса, после чего в бронированной технике сдетонировал боекомплект и танк взорвался.

«Ночные бомберы уничтожают вражескую пехоту на их позициях и разбивают вражеские перекрытия и блиндажи. Расчеты «Бабы-Яги» — это ночной ужас для оккупанта», — подписали военные опубликованные видеокадры.

Характеристики дрона Vampire («Баба Яга»)

дальность полета — 10 км;

дальность связи — 6 км;

высота полета — 400 м;

скорость: до 40 км/ч с полной нагрузкой, 80 км/ч без нагрузки;

время полета: 37 мин без нагрузки и 23 минуты с 10 кг веса.

В условиях боевых действий беспилотник уничтожает склады, живую силу и машины оккупантов. Этот тяжелый дрон наши пилоты применяют преимущественно ночью, чтобы быть менее заметными. А днем — тестируют его с новой взрывчаткой. Беспилотник работает автономно — операторы указывают координаты, дрон летит к цели, сбрасывает боеприпас, после чего самостоятельно возвращается.

Беспилотники-бомбардировщики Vampire уже стали такой проблемой для российской армии, что получили угрожающее прозвище среди ее войск — «Баба Яга». Российские пропагандистские Telegram-каналы в свое время даже распространяли информацию о том, что этот украинский дрон способен «воровать спящих солдат», так как настолько мощный, что якобы спокойно поднимает полезную нагрузку, весом со взрослого человека.