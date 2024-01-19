Диалог россиянок, наблюдающих за пожаром на нефтебазе в Клинцах, вызвал бурную реакцию в Сети 4 19.01.2024, 13:54

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Удар беспилотника вызвал панику.

В сети опубликована видеозапись, на которой две россиянки разговаривают, наблюдая пожар на нефтебазе в российском городе Клинцы.

Клинцы.Пожарный поезд прибыл для помощи в тушении пожара на нефтебазе в Брянской области, которая была атакована с беспилотника. pic.twitter.com/wpthd8RSgJ — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) January 19, 2024 - Тепло ли тебе девица тепло ли тебе красная?©



"В Клинцах горят четыре резервуара с нефтепродуктами, пожару присвоен повышенный ранг сложности, из близлежащих частных домов эвакуированы 32 человека" pic.twitter.com/m2CzquQn7l — Viktoria Schumacher (@vikschum) January 19, 2024

На этом фоне в соцсетях обнародовали видео с очень показательным диалогом местных жительниц, рассмешившим украинских пользователей соцсетей.

— Пожарки, бл*. Оля кричит: «Ко мне едьте». Эвакуировалися. Вокзал эвакуирывается. Я волнуюся, шо мы газ перекрыли, а в хате не перекрыли, — рассуждала одна из очевидцев, наблюдая за бушующим пламенем.

— Люд, оно уже все… Если оно сгорит, то оно сгорит… Нам п*здец, Люда! Ты в курсе?, — поинтересовалась у нее подруга, размышляя над возможными последствиями столь масштабного пожара.

— Нет. Нет, Вика. Нет. Нет! Не говори так! Ничего нет. Все мимо нас идет пока. Не волнуйся. Не волнавайся, как Колька мой говорит, — ответила россиянка своей собеседнице, пытаясь успокоить то ли ее, то ли саму себя.

Помимо Клинцов, 19 января удар был нанесен также и по Тамбовскому пороховому заводу.

Согласно данным источников в украинских спецслужбах, за атаками на стратегические объекты РФ стоят сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны.