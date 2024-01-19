Украинский генерал: Лукашенко оказался на заклании 19.01.2024, 14:10

Не только в смысле свержения его режима.

На сайте «Главред» состоялся чат с бывшим главой Службы внешней разведки Украины, генералом армии Украины Николаем Маломужем.

Он рассказал, насколько вероятно, что Россия осуществит новую попытку пойти на Киев или состоится наступление с белорусской территории.

Эксперт считает, что на данный момент нет перспектив российского наступления с белорусской территории, ведь там нет соответствующей концентрации войск.

«У нас мощные укрепления вдоль границы с Беларусью, ведь мы учли те ошибки, которые допустили 24 февраля 2022 года. Теперь там несколько эшелонов мощных линий обороны, огромные минные поля, преодолеть которые невозможно. Ну и, разумеется, там держат ситуацию под контролем подразделения ВСУ с огневыми системами, которые будут уничтожать врага в больших количествах, даже если 300 тысяч уйдет, они будут уничтожены и остановлены», - отметил Маломуж.

Эксперт уверен, что Лукашенко боится рисковать и пропускать российские войска со своей территории, а, тем более, отправлять в наступление свои.

«Лукашенко страхуется, хотя еще подыгрывает Путину, предоставляя вооружение, технику, боеприпасы, проводя реабилитацию российских военных, ремонтируя технику и готовя ее к боевым действиям, но не более. Он понимает, что, вступив в войну, он создаст площадку для мощных ударов со стороны Украины. Кроме того, может быть спровоцировано противостояние со странами НАТО», - пояснил Маломуж.

Он также подчеркнул, что Путин может использовать Лукашенко только для бойни.

«Лукашенко понимает, что он на заклании. Это для него похоже на смерть не только в смысле угрозы свержения режима, но и в смысле военных угроз», - добавил эксперт.