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Появились впечатляющие кадры последствий удара по Тамбовскому пороховому заводу

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  • 19.01.2024, 14:16
  • 8,776
Появились впечатляющие кадры последствий удара по Тамбовскому пороховому заводу

На одном из крупнейших военных предприятий РФ — масштабные разрушения.

В сеть попало видео последствий атаки на Тамбовский пороховой завод в Котовске (РФ). На опубликованных кадрах видны масштабные разрушения.

Российские пропагандисты заявили, что «дрон самолетного типа» рано утром в пятницу, 19 января, упал рядом со зданием завода на проспекте Труда. По их словам, «обошлось без последствий», а беспилотник «увезли саперы».

«Беспилотник ВСУ попытался атаковать Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. По нашей информации, целью стал цех № 3, где смешивают продукцию», – написал пропагандистский Telegram-канал Mash.

Пропагандисты утверждают, что БПЛА якобы обнаружили сотрудники ночной смены, которым «пришлось эвакуироваться». На место вызвали саперов, которые «увезли» дрон. Однако видео последствий подвергает сомнению правдивость таких заявлений.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что пороховой завод утром 19 января «работает штатно».

Как известно, Тамбовский пороховой завод выпускает пироксилиновые пороха, которые применяются в стрелковом оружии и в артиллерии. Он является одним из крупнейших предприятий РФ по производству пороха, около 20% продукции идет на экспорт.

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