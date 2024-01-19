Автомошенница из Сморгони обманула белорусов на 1,4 миллиона рублей 1 19.01.2024, 14:31

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В деле — 36 потерпевших.

Суд Сморгонского района 9 января 2 рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая обещала купить знакомым авто за границей и обманула их на 1 397 244 рубля (более 400 000 долларов), пишет AutoGrodno.

С апреля 2019 по май 2023 года мошеннице отдали деньги 36 человек — чтобы купить машины в Европе и США.

Женщина получила от знакомых 417 120 долларов США, 92 785 евро, 3 000 рублей, всего — 1 397 244,89 рубля. При этом она ничего не делала.

Женщину признали виновной в завладении имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничестве), совершенном в особо крупном размере и дали восемь с половиной лет колонии. Также женщине назначен штраф в 100 базовых величин (4 000 рублей).

Судом с обвиняемой в пользу 29 потерпевших взыскана компенсация имущественного ущерба на 1 259 209,94 рубля, в доход государства — 59 962,55 рубля.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.