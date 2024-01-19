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Россия сидит на бомбе Путина

  • Владимир Пастухов
  • 19.01.2024, 14:34
  • 3,628
Россия сидит на бомбе Путина

Вспышка протестов в Башкортостане – особенный случай.

Тот, кто любит развязывать гибридные войны, должен быть готов к возникновению в своем тылу гибридных протестов.

Вспышка в Башкортостане – особого рода. Это не антивоенный, не демократический и не антикоррупционный протест в чистом виде, хотя в нем и есть всего этого понемногу. Но гораздо больше в нем другого – религиозного и националистического. Это в значительной степени протест не против Путина, а против имперской политики, вне зависимости от того, кто является ее проводником в Кремле: «плохой Путин» или «хороший Путин». Это протест против новой (старой) навязываемой Кремлем парадигмы великодержавности.

Такой гибридный протест гораздо опаснее для режима, чем все вместе взятые демократические (антивоенные) выступления. У него совершенно другая природа и энергетика. Волнения в Башкортостане сопоставимы разве что с довоенными выступлениями в Хабаровске, подпитывавшимися местным патриотизмом и, пожалуй, уступают лишь пригожинскому мятежу - такому же гибридному протесту, как и башкирский, за которым, однако, тускло маячил великодержавный шовинизм русского народа. Башкирский кейс, правда, осложняется еще и тем, что Хабиров, который везде подается как «правильный башкир», в реальности по своей политической биографии является типичным «московским варягом», чуждым местным элитам.

Любопытно, что совсем недавно Башкирия продемонстрировала почти полное безразличие к судьбе антикоррупционной и антивоенной активистки Лилии Чанышевой, над которой местные власти по указанию Кремля устроили показательно жестокий, с элементами садизма судебный процесс. Несмотря на гигантские усилия команды Навального, масштаб протестов против судилища над Чанышевой и близко не подошел к сегодняшнему уровню, когда под ударом оказался один из лидеров националистического движения. Это стоит запомнить.

Война и связанная с ней политика великодержавного шовинизма разбудила мощные дремлющие силы народов России. Она направляет их энергию протеста против режима. Она сливается с энергией общедемократического и антивоенного протестов и масштабируется протестом социальным. То, что мы видим, – исторический шаблон, по которому уже дважды происходил распад империи. Ничего нового мы не увидим и в этот раз. Проблема в том, что энергия этого протеста направлена отнюдь не только против режима, и с его падением никуда не исчезнет и ни перед чем не остановится. В том числе, и перед распадом России. У гибридного протеста и результат будет гибридный. Так что радоваться здесь пока особо нечему. Россия сидит на бомбе, которую Путин подложил под нее, но которая взорвется уже после его ухода.

Владимир Пастухов, t.me

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