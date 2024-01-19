Белорусские боксерши без боя выиграли «золото»1
- 19.01.2024, 14:47
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Как так вышло?
На чемпионате Беларуси по боксу некоторые спортсменки получили золотые медали, даже не выходя на ринг. Результаты чемпионата опубликовало Министерство спорта и туризма.
В некоторых категориях у женщин-боксеров просто не было конкурентов — Яна Бурим (от 48 до 50 кг), Алина Вебер (до 75 кг), Виктория Кебикова (до 81 кг) и Екатерина Акуло (до 81 кг).
Все эти боксерши стали чемпионками Беларуси в своих категориях.