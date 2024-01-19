Обвиняемой в ликвидации «военкора» Татарского запросили 28 лет колонии 4 19.01.2024, 14:49

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Фото: EPA

Приговор может быть вынесен уже сегодня.

Гособвинитель запросил 28 лет лишения свободы для Дарьи Треповой, обвиняемой в «теракте», в результате которого погиб Z-блогер Максим Фомин (Владлен Татарский).

Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты Европа» Дмитрий Цыганов из зала суда.

На судебное заседание 19 января пришло более 100 человек — среди них журналисты городских и федеральных СМИ и потерпевшие.

Судья Тимур Жидков начал заседание с рассмотрения гражданских исков от потерпевших. Самый крупный из них — на сумму 15 млн рублей — подала мать погибшего Татарского. Суммы других исков от потерпевших — от 100 тысяч рублей до 5,6 млн рублей.

Дарья Трепова, комментируя иски, заявила, что не признает их, так как не признает свою вину в целом. Однако она сообщила, что потерпевшие вправе обратиться к ней с исками в гражданском порядке.

Всего к Треповой и Касинцеву предъявлено не менее 18 гражданских исков. Число исков может увеличиться, если кто-то еще из потерпевших решит заявить о своих материальных претензиях к обвиняемым.

В Первом Западном окружном военном суде в Петербурге сегодня утром начались прения по делу о теракте в баре «Патриот» на Университетской набережной, где 2 апреля 2023 года погиб военкор Владлен Татарский и пострадали еще 52 человека.

Обвиняемой в «подделке документов», «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывных устройств» и «теракте» Дарье Треповой грозит до 30 лет лишения свободы. Помогавшему ей после взрыва Дмитрию Касинцеву, обвиняемому в «укрывательстве особо тяжкого преступления» — до двух лет колонии.

По окончании прений Треповой и Касинцеву предоставят возможность выступить с последним словом. Затем судьи удалятся для вынесения приговора. Не исключено, что он может быть вынесен уже сегодня.