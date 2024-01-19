В минском бутике с «винтажной» обувью по удивительной цене нашли много интересного 19.01.2024, 14:55

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На днях налоговики провели контрольные закупки в трех бутиках, которые принадлежат столичному предпринимателю. Их заинтересовала обувь, которая словно «путешествует во времени», а цена на нее год от года растет. К тому же ни в одной точке контролерам не выдали чек.

Проверка выявила и другие нарушения в магазинах, в том числе слишком много работников, рассказали в Управление оперативных мероприятий минской инспекции Министерства по налогам и сборам.

Напомним, минимальная стоимость контрольной закупки составила 730 рублей, а максимальная — 1078 рублей за пару. Налоговики обратили внимание, что последнее легальное поступление товара у ИП было в 2017 году, и средняя задекларированная цена пары обуви тогда составила 15 долларов.

«Получается, что предприниматель продает «винтажную» обувь, спрос на которую не падает, а цена год от года растет? Нет, не получается. Дело в том, что на обуви, из якобы остатков 2017 года, указана дата ее производства — 2023 год, что ближе к истине», — сообщили в налоговом управлении.

Кроме того, ни в одной из точек контролерам не выдали чек. Частника отправили на проверку на предмет уклонения от уплаты налогов.

В итоге налоговики заподозрили ИП сразу в четырех административных правонарушениях — это порядок приема наличных, порядок приобретения товаров, порядок их маркировки и превышение установленного для предпринимателей лимита наемных работников.

Как выяснилось, все три бутика работают по графику торгового центра: 12 часов ежедневно, без выходных. Официально у предпринимателя три наемных работника — это установленный законом максимум.

«Получается, что каждый работник отрабатывает 84 часа в неделю, при законодательно установленной норме в 40 часов? И так день за днем», — удивились в налоговом управлении. Там предположили, что предприниматель использует труд как минимум шести работников и превышает лимит в два раза.

В ведомстве пока затрудняются назвать сумму штрафа, которую, по всей вероятности, предстоит заплатить нарушителю. Кстати, это женщина, которая начинала бизнес еще на рынке стадиона «Динамо» и, по словам сотрудников управления, умела «продать товар с накруткой в три цены».

«То, что было хорошо на «Динамо» более двадцати лет назад, сегодня — «смерть» любой бизнес-модели», — объяснили налоговики.