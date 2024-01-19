Reuters: Россия задумала разорвать отношения со многими странами из-за конфискации $300 миллиардов 1 19.01.2024, 15:00

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Стало известно о планах Кремля.

Российские власти обдумывают возможность разрыва дипломатических отношений с «недружественными» странами в ответ на конфискацию $300 млрд резервов, которая готовится на Западе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией правительства и ЦБ.

Другой ответной мерой, по словам одного из собеседников агентства, может стать конфискация западных активов, застрявших в России.

В неофициальных беседах российские чиновники допускают, что резервы практически потеряны.

«В душе все уже попрощались с резервами», — сказал один из источников Reuters. По словам двух других, в Москве полагают, что европейские страны поддадутся давлению США, и власти РФ вряд ли смогут воспрепятствовать конфискации. Несмотря на это, Россия в любом случае будет подавать иск, сообщил источник Reuters: «Это будет обязательно. Это как бы ритуал такой. Мы не смиримся, будем бороться».

Министерство иностранных дел России назвало планы конфискации резервных активов РФ для помощи в восстановлении Украины «пиратством 21 века», предупредив, что Москва примет жесткие ответные меры.

Россия будет строить позицию в судах на том же принципе, что и в начале 2000-х: тогда по иску швейцарской компании Noga, которая работала с российским правительством в 1990-х, были заблокированы счета ЦБ РФ в нескольких французских банках. Как два десятилетия назад, Москва может утверждать, что замороженные деньги не являются собственностью государства, сказал источник Reuters: по закону, ЦБ независим и не отвечает по обязательствам правительства. Впрочем, замороженные на Западе активы включают в том числе деньги Фонда национального благосостояния, который принадлежит Минфину. Однако отделить имущество ЦБ от средств ФНБ на практике едва ли возможно - и то, и другое входит в состав золото-валютных резервов. Судебное разбирательство, по словам источника Reuters, скорее всего, затянется на несколько лет.

Пока неясно, в какой юрисдикции Россия будет судиться. Владимир Пестриков, партнер российской юридической фирмы «Рыбалкин, Горцунян, Дякин и Партнеры», считает, что она может выбрать европейский суд, хотя на практике шансы на успех такого разбирательства вряд ли высоки.

«Наверняка США и страны ЕС оценивают собственные действия с точки зрения международного права, и даже учитывая спорный характер санкционных решений, видимо, исходят из того, что международное право не предоставляет России на сегодняшний день реальных инструментов, которые позволили бы в краткосрочной перспективе повлиять на действия по заморозке и возможной конфискации суверенных активов», — сказал Пестриков.