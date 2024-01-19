Оккупированные Ялта и Севастополь уходят под воду 1 19.01.2024, 15:08

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На юге Крыма началось масштабное наводнение.

На юге оккупированного Крыма началось сильнейшее наводнение. Под воду уходят населенные пункты в районе Ялты и Севастополя.

Федеральные СМИ России о происшествии молчат, а тем временем крымские паблики заполонили фото и видео катаклизма.

Севастополь в ночь на пятницу, 19 января, накрыл сильный ливень, который подтопил по меньшей мере 25 домов и превратил дороги в бурные реки. Из наиболее пострадавших районов города эвакуировали 19 человек, среди которых есть дети. По прогнозу синоптиков, ливень продолжится и в субботу, 20 января.

Как сообщил оккупационный «губернатор Севастополя» Михаил Развожаев, в связи в паводком был создан оперативный штаб. Спасатели всю ночь выезжали на места и эвакуировали людей из подтопленных домов.

По данным оккупационного севастопольского МЧС, за ночь в городе выпала треть месячной нормы осадков. Некоторые жители спасаются на втором этаже частных домов, потому что первые затоплены.

Утром в городе возникли проблемы с движением транспорта – на некоторых участках дорог проехать могли только большегрузы и внедорожники.

На дорогах Ялта – Севастополь, в районе Тороповой дачи, Гончарное – Ялта, Передовое – Широкое, Тыловое – Орлиное, Орлиное – Голубинка – Широкое зафиксированы переливы воды и вынос щебня.

Ограничен въезд на одном из двух подходов в Озерное, заявил «губернатор».

По его словам, в садоводчестве «Сахарная головка» пострадало около 40 участков, на улице Ромашковый тупик – четыре дома, еще 14 – в селе Гончарное, семь – в селе Черноречье.

Водоемы заполнены максимально, сейчас оккупанты работают над их укреплением и расчисткой русел, отчитался Развожаев.

Ранее оккупационное МЧС Крыма объявляло штормовое предупреждение на полуострове из-за ожидающихся сильных дождей. На реках Южного берега и северного предгорья Крыма ожидали подъем уровня воды 19 января, в том числе в низовьях рек Бельбек и Черная – на 1-2,5 метра без достижения опасных отметок.

Местные СМИ сообщали, что в ночь на 17 января река Черная подтопила 20 домов в садовом товариществе в Севастополе, оккупационная прокуратура занялась установлением причин подъема уровня воды. Двум людям тогда потребовалась помощь для эвакуации из подтопленного дома.

А в поселке Героевское в Керчи из-за подъема воды частично размыло насыпь, защищающую поселок от подтопления, вода подошла к домам и размыла дороги. В районе Ялты даже зафиксирован оползень. В ряде населенных пунктов из-за затопления вышли из строя электросети.