Беременность Третьей мировой Вадим Денисенко, «Деловая столица»

19.01.2024, 15:21

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Ответ однозначен.

Немецкий Bild со своей статьей о желании россиян захватить страны Балтии стал этаким спусковым крючком для «почти паники», как минимум в нескольких странах. И это при том, что немецкие журналисты, де-факто, описали, о чем российские пропагандисты говорят последние десять лет.

Давайте попробуем разобраться, а что происходит.

Кто нагнетает Третью мировую

Мы все прекрасно понимаем, что современные войны начинаются в СМИ (и это не новаторство XXI века). А у СМИ один принцип: хочешь выжить — дай большую сенсацию. Но, несмотря на это, есть две страны, чьи СМИ каждый день говорят о глобальной войне — это Северная Корея и Россия. Разница только в том, что корейцы озвучивают эти вещи на уровне первого лица, а россияне — на уровне условного (да и не условного) Медведева. Все остальные их союзники точно не готовы к глобальным войнам. Ни Иран, ни, тем более Китай, несмотря на воинственную риторику, не хотят большой войны. Как минимум сейчас.

Почему говорят о Большой войне?

Россия на сегодняшний день окончательно потеряла любые полицейские функции на постсоветском пространстве и настолько слаба, что даже не готова совершить переворот в Армении. Как оказалось, российская машина может работать только в одной парадигме: иметь (полу)марионеточного руководителя, купленные элиты и дальше доить страну. При малейших проявлениях самостоятельности россияне просто теряются (это, между прочим, одна из причин нашей войны, ведь они не умеют и не понимают, как сосуществовать с режимами, которые выходят из-под их тотального (не частичного, а именно тотального) контроля).

Второй аспект – россияне сейчас заняли нишу главного «вредителя» в мире. Не имея технологического и финансового преимущества, россияне могут поддерживать собственное «величие» только созданием проблем, которые, по мнению россиян, без них никто не решит. Проще говоря, они пытаются повторить подвиг Сирии, но два года им ничего особенно не удается. Европа не мерзнет, мирового голода не происходит, Нигер не просит ввести войска, а Венесуэла не начинает войну против Гайаны. И даже Иран не готов воевать за ХАМАС или хуситов (удар по Иракскому Курдистану — это всего лишь асимметричный ответ на удары по хуситам, который в ближайшее время не будет иметь какого-либо серьезного продолжения).

Что касается КНДР, то, несмотря на воинственность заявлений, Северная Корея не готова к войне тоже. Причина проста. Воевать наедине – это самоубийство. А в нынешней ситуации Россия, покупающая снаряды и ракеты у самой КНДР, — не помощник. А Китай все еще не готов к большому конфликту.

Итак, причин разговоров о великой войне несколько. Первая — если Россия и КНДР ведут себя как сумасшедшие, трудно не поддаться соблазну поговорить об этом. Страшилки почти всегда порождают новые страшилки, а дальше включается то, что в СМИ называют борьбой за рейтинг. С другой стороны, на заявления СМИ не могут не реагировать разведчики, военные и политики, которые должны говорить, что готовятся к апокалиптическим сценариям. Единственный плюс всей этой протоистерии состоит в том, что ключевые лидеры мира пока сохраняют трезвые головы и стараются не переходить красные линии.

Будет ли третья мировая?

Ответ однозначен: да, будет. Но точно она не начнется в 2024 году. И все, что мы видим – это всего лишь локальные игры. Пока мир не готов к Большой войне. И она не нужна ни одному из игроков, даже России. Сейчас все это блеф, политические интриги там, где идут выборы и гонка за тиражами.

Вадим Денисенко, «Деловая столица»