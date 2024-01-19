Путин потребовал найти за рубежом имущество Российской империи 7 19.01.2024, 15:30

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Зачем?

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о выделении средств «на поиск, оформление и юридическую защиту» зарубежной недвижимости, принадлежащей стране-агрессору, включая период времен СССР и Российской империи.

Об этом сообщает Moscow Times.

Этим вопросом будут заниматься Управление делами президента (УДП) и МИД страны-агрессора.

5 октября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что его страна совместно с ЕС рассматривают правовые полномочия, чтобы направить 300 миллиардов долларов российских активов на восстановление и другие нужды Украины.

16 декабря газета Financial Times написала, что страны Большой семерки приближаются к возможной конфискации российских активов с целью передачи их Украине.

FT предполагает, что вопрос конфискации российских активов будет обсуждаться на предстоящей встрече лидеров G7, запланированной на 24 февраля 2024 года.

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контуры решений, необходимых для передачи Украине замороженных российских активов, уже готовятся.

В ответ на эти действия в РФ начали угрожать возможными судебными разбирательствами и обещали зеркальный ответ в случае конфискации российских активов.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает любые попытки конфискации как «прямое воровство».