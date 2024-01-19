В Беларуси регулируется 85% всех цен 19.01.2024, 15:29

Назад в СССР.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) «осуществляет регуляторику практически 85% всех цен, которые есть на потребительском рынке», заявил на конференции белорусского «Сбер Банка» глава ведомства Алексей Богданов, пишет «Позірк».

Министр отметил, что в этом году Александром Лукашенко зафиксированы «достаточно жесткие параметры по инфляции» (по итогам года она не должна превысить 6%). Установленный показатель, по мнению Богданова, «все-таки жесткий, и выполнить его будет даже немножко сложнее, чем в прошлом году».

На фоне планов по удержанию инфляции, власти намерены сохранить режим госрегулирования цен. «Другого инструмента мы пока не придумали», — сказал Богданов.

По словам чиновника, постановление №713 «О системе регулирования цен» было «сложно воспринято» и бизнесом, и госпредприятиями, но за год его действия «ничего критического не случилось».

«Товары как были, так и остались. Предприятия работают, компании работают, научились по-новому осуществлять свою деятельность. Да, какие-то товары ушли с рынка, заместились другими, но это естественный процесс, который происходит постоянно по тем или иным причинам. По нашим оценкам, негативного влияния [постановление о госрегулировании цен] не оказало на экономику», — резюмировал глава МАРТ.