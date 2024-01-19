Коттедж в Дроздах выставили на продажу за $2,3 миллиона 5 19.01.2024, 15:35

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Как он выглядит?

Такие дома в продаже редкость и дело не только в стоимости — за этот просят более двух миллионов долларов. Находится он в Минске, в Дроздах-2. Выглядит дом максимально современно благодаря реализации довольно оригинальных архитектурных решений для фасада, огромным панорамным окнам и необычной конфигурации. В нем есть блок с домашним SPA с бассейном, парилкой и фонтаном. И, конечно, он отлично оснащен в инженерном плане — чего стоят только прячущиеся под землю въездные ворота. Realt рассмотрел его подробнее.

Дом находится в Веснинке или Дроздах-2, элитном районе индивидуальной застройки Минска. И даже среди современной застройки он выделяется своей архитектурой — проектировали его в архитектурном бюро Zrobim Architects.

Скелет здания отлит из монолитного бетона, внутренние перегородки из керамзитобетона. Дом двухэтажный, с техническим подвалом. Крыша плоская с бесшовным кровельным покрытием Giperdesmo. Фасад комбинированный — вентфасады Laminam, HPL панели, планкен из лиственицы. Объем второго этажа имеет оригинальную форму — эдакий «смятый кубик» с утопленными панорамными окнами в специальном профиле Sсhuеco. Металлические откосы и отливы — цельносварные.

Общая площадь дома 545 квадратов. Первый этаж условно можно разделить на четыре части.

В первой находятся входная зона с большим гардеробом, котельной, санузлом, кабинетом и гостиной с зоной кухни. Практически у входа находится лестница с парящими ступенями на второй этаж — это приватная зона с единственной спальней.

Это помещение с большой площадью остекления, поделенное на спальню, гардероб и санузел. Имеется выход на террасу.

Спускаемся, минуем гостиную и оказываемся в той части, где находятся две детские спальни с санузлом между ними. По коридору прямо и мы уже в SPA зоне. Это довольно просторное помещение с бассейном, джакузи и сауной. Под ним расположен технический подвал.

Чистовой отделки, похоже, нет. Однако все необходимые инженерные системы уже смонтированы и работают. В списке приточно-вытяжная вентиляция — с осушителем и с рекуператором для СПА блока и для остальных помещений, газовый котел Buderus Logamax Plus GB162−70, бойлер косвенного нагрева WTSB 300, системы умягчения воды и увлажнения воздуха.

Рядом с домом имеется гараж с въездом прямо с улицы. Он отапливается, на полах полимерное покрытие для паркингов.

Размер участка 12 соток. Большую его часть занимают строения. Он огорожен забором заводского изготовления. На въезде установлены очень необычные ворота (Fancyfence). Они не откатываются и не распахиваются, а прячутся под землю — такие большая редкость в нашей стране. За ними — парковка.

Несмотря на плотную застройку вокруг, владельцам удалось выделить приватный дворик с уютной террасой и минималистским фонтаном.

Территория благоустроена — сделан автополив, подсветка фасада, уложен рулонный газон.

Точная стоимость этого дома — 2 350 000 долларов.