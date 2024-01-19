Гомельчанина задержали в монастыре после недельного кутежа в Минске 19.01.2024, 15:51

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Стали известны пикантные подробности детективной истории.

В Гомеле приговорили к трем годам колонии 42-летнего мужчину, который обокрал свою сестру, а деньги потратил на казино и проституток в Минске.

Его задержали в монастыре, где он пытался скрыться после того, как потратил на кутеж все деньги, рассказали порталу «Белка» в прокуратуре.

Мужчина вернулся в родной Гомель из России. Здесь от родителей осталась квартира, но в ней уже проживала сестра с семьей. Некоторое время мужчина делил жилплощадь с родственниками, а потом вдруг исчез.

Оказалось, что вместе с ним пропали 12 тысяч евро сестры, которые она отложила на покупку квартиры.

Брат распорядился крупной суммой в рекордные сроки. Обменяв деньги, несколько часов пьянствовал в Гомеле, потом перебрался в столицу. Там посуточно снимал шикарные квартиры, спускал деньги в игровых заведениях и пользовался услугами проституток.

Разгульная жизнь закончилась через неделю вместе с украденными деньгами, после чего мужчине пришлось выехать из столичных апартаментов. Спрятаться от ответственности он попытался в монастыре, где алкоголикам помогают бороться с зависимостью. Но там его и задержали.

Было возбуждено сразу два уголовных дела: за кражу в особо крупном размере и за неуплату алиментов. Мужчина много лет уклонялся от их выплаты в отношении двух детей, которые живут с бывшей супругой в России. Сумма задолженности составила около 5 тысяч рублей.

— Суд Железнодорожного района вынес обвинительный приговор. С учетом раскаяния назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф 2 тысяч рублей. Между прочим, потерпевшая сама попросила суд о снисхождении, так как всю похищенную непутевым братом сумму ей уже выплатили пожалевшие его родственники. Но преступление относится к категории тяжких, поэтому отвечать за кутеж придется, — рассказала старший помощник прокурора Гомеля Мария Пушкарь.