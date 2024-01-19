У Путина отказывают конечности: специалисты указали на важные детали 19.01.2024, 15:57

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У главы РФ возможно поражение позвоночника или центральной нервной системы.

О нюансах поведения президента РФ Владимира Путина, которые свидетельствуют о серьезных проблемах с его здоровьем, рассказали специалист по психодиагностике Дмитрий Попов и психотерапевт Тина Берадзе в контексте с двойниками российского диктатора.

Они проанализировали «внешний вид» Путина, в частности, из-за так называемой избирательной кампании российского лидера. Именно сейчас ему приходится передвигаться по стране, общаться с населением и многие говорят, что делает это за него двойники. Якобы именно эти мужчины произносят не всегда адекватные вещи, которые потом пытаются анализировать эксперты других стран. Как отмечает Попов, есть пять «Путиных» – четыре двойника и оригинал, который называют «бункерным».

«Но в этом году появлялось только двое (двойников – ред.), без «бункерного», — говорит специалист.

Он поясняет, что отличия видит по лицам оригинала и его «дублеров». Кроме того, имеют место поведенческие не стыковки. Например, такие «параметры», как нахождение в обществе – близко или не близко к другим людям. Как уточнил Попов, это заметно, так как Путин опасается каких-то инфекционных, вирусных заболеваний. Это видно при его встречах с руководителями других стран, которые хорошо его знают. Например, Александра Лукашенко, президента Турции Реджепа Эрдогана и т. д.

«Я склонен думать, что у Путина есть какое-то поражение позвоночника или центральной нервной системы. У него правая нога и чаще - правая рука функционируют гораздо хуже, чем у всех двойников - это тоже видно. И периодически единственный - только «бункерный» испытывает боль и скрыть перед камерой этого не может», — рассказал эксперт.

Он добавил, что на наличие двойников также указывают еще некоторые нюансы, например, произношение речи, обращение к собеседнику, жестикуляция, но дублеры Путина сейчас уже хорошо его копируют. По словам Попова, это - мелочи, которым можно легко научиться.

Как отметила Берадзе, двойники – обязательный атрибут ряда диктаторов, в том числе у Иосифа Сталина их было несколько. У Путина, по ее мнению, таковых два, и на отличия указывает, в том числе мимика.

«Есть детали, которые невозможно не заметить... У «бункерного», скорее всего, из-за боли очень тяжелая мимика. А все остальные - такие игривые, если так можно сказать, — шутят, показывают чувство юмора…», — сказала Берадзе.