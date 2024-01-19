Украинская теннисистка отказалась пожать руку Соболенко 2 19.01.2024, 16:08

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Леся Цуренко

Она заявила, что это ее национальная позиция.

В Австралии проходит первый в этом сезоне турнир Большого шлема Australian Open. В ночь на 19-е января вторая на сегодня ракетка мира белоруска Арина Соболенко в рамках 1/16 финала играла против украинки Леси Цуренко. Соболенко легко выиграла – 2:0 (6:0, 6:0).

После игры Цуренко отказалась подойти к Соболенко и пожать руку, как того требует регламент.

На послематчевой пресс-конференции Цуренко заявила: «Это наша национальная позиция. Конечно, это сложно понять тем, кто не является частью страны, находящейся сейчас в состоянии войны. Мне кажется, это очень правильный поступок. Это еще одно напоминание о том, что в моей стране идет война. Вы просто должны почувствовать то, что чувствую я. И у вас не возникнет таких вопросов ко мне, если вы окажитесь на моем месте. Знаете, я делаю это для Украины, и думаю, это правильно».