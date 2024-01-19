закрыть
19 января 2024, пятница, 17:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская теннисистка отказалась пожать руку Соболенко

2
  • 19.01.2024, 16:08
  • 4,690
Украинская теннисистка отказалась пожать руку Соболенко
Леся Цуренко

Она заявила, что это ее национальная позиция.

В Австралии проходит первый в этом сезоне турнир Большого шлема Australian Open. В ночь на 19-е января вторая на сегодня ракетка мира белоруска Арина Соболенко в рамках 1/16 финала играла против украинки Леси Цуренко. Соболенко легко выиграла – 2:0 (6:0, 6:0).

После игры Цуренко отказалась подойти к Соболенко и пожать руку, как того требует регламент.

На послематчевой пресс-конференции Цуренко заявила: «Это наша национальная позиция. Конечно, это сложно понять тем, кто не является частью страны, находящейся сейчас в состоянии войны. Мне кажется, это очень правильный поступок. Это еще одно напоминание о том, что в моей стране идет война. Вы просто должны почувствовать то, что чувствую я. И у вас не возникнет таких вопросов ко мне, если вы окажитесь на моем месте. Знаете, я делаю это для Украины, и думаю, это правильно».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Чтоб вы подавились этими ложками
Чтоб вы подавились этими ложками Ирина Халип
Полеты выдвиженца во сне и наяву
Полеты выдвиженца во сне и наяву Владимир Халип
Очевидно!
Очевидно! Леонид Судаленко
Россияне провалили свой «золотой месяц»
Россияне провалили свой «золотой месяц» Роман Свитан