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Умер один из лидеров белорусского профсоюзного движения Александр Евдокимчик

  • 19.01.2024, 16:23
  • 2,458
Умер один из лидеров белорусского профсоюзного движения Александр Евдокимчик
Александр Евдокимчик

В начале 2022 года его несколько раз задерживали.

19 января стало известно о смерти одного из лидеров Свободного профсоюза металлистов (СПМ) Александра Евдокимчика.

По информации источников Ассоциации «Салідарнасць» борец за трудовые права и демократию скончался после продолжительной болезни.

В начале 2022 года Александр Евдокимчик, работавший заместителем председателя СПМ, отбыл несколько административных арестов, что не могло не повлиять на его здоровье. В апреле того же года его схватили с другими лидерами независимых профсоюзов и поместили в СИЗО КГБ, но через некоторое время выпустили.

Свободный профсоюз металлистов, основанный в 1995 году, был официально ликвидирован в июле 2022 года решением Верховного суда.

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