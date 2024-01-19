Иллюзия мнимых побед Ксения Кириллова

19.01.2024, 16:32

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Настоящие проблемы власти РФ не решают.

Пропаганда и власти пытаются действовать в соответствии с общественным запросом россиян, однако не в состоянии решить настоящие проблемы страны, пишет Jamestown Foundation.

Конец прошлого года ознаменовался новым «тревожным звоночком» для лояльной властям части элит. После того, как поддержавшие войну звезды российской эстрады устроили закрытую вечеринку в слишком откровенных нарядах, они столкнулись с настоящей травлей со стороны общества и государства. В ночь на 21 декабря популярный блогер Анастасия Ивлеева организовала «почти голую» вечеринку, на которую были приглашены многие представители российского шоу-бизнеса, в том числе публично поддержавшие войну. Однако после публикации фотографий с вечеринки движения возмущенных общественников, включая «участников СВО», записали гневные обращения о том, что знаменитости «развращают молодежь» в то время, как другие «российские военнослужащие лишаются жизни».

После этого участников и устроителей вечеринки накрыла волна репрессий. В отношении организаторов мероприятия начались полицейские и налоговые проверки, ее участникам, несмотря на публичные извинения, объявили бойкот на телевидении, а против Ивлеевой стали подаваться гражданские иски от «оскорбленных граждан». Главные российские СМИ подключились к травле и стали публиковать полные списки приглашенных на вечеринку. В довершении всего Лефортовский суд Москвы признал мероприятие «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

Учитывая реакцию госорганов и пропагандистов, нет сомнений в том, что медиа-кампания по клеймению «провинившихся» знаменитостей была инициирована властями. Ее целью является не только попытка заставить представителей шоу-бизнеса активнее демонстрировать поддержку войны и «единство с народом», но и отражение определенного народного запроса.

В самом деле, еще до начала полномасштабного вторжения даже государственные СМИ не скрывали, что большинство российского населения, погрязшее в бедности и беспросветности, буквально ненавидит богачей и чиновников, которые к тому же относятся к нему с презрением. Отдельная неприязнь отмечалась к звездам шоу-бизнеса, кичащимся своей роскошью.

Учитывая подобные настроения, вполне естественно, что большинство населения оценило вечеринку Ивлеевой как жест демонстративного презрения по отношению к «простому народу». Соответственно, публичное наказание «потерявших стыд» богачей пришлось по душе оскорбленным людям. Власть же, со своей стороны, продемонстрировала, что, выражаясь языком пропагандистки Маргариты Симоньян, «слышит глас народа».

Подобный подход является и косвенной попыткой усилить поддержку войны в российском обществе, поскольку именно «СВО» объявляется причиной сближения власти и народа. Не стоит забывать, что еще в позапрошлом году одним из основных нарративов пропаганды стал тезис об «очищении российского общества» как главном результате войны. Борьба с «развратниками, оскорбившими народ», стала еще одной зримой демонстрацией такого очищения, то есть свидетельством своеобразной «победы на внутреннем фронте».

Еще одним результатом войны и «победой России» чиновники и пропагандисты называют расширение БРИКС. В частности, глава парти «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что «именно проведение специальной военной операции сыграло ключевую роль в запуске процесса расширения БРИКС». На самом деле, расширение БРИКС является естественным процессом, и его можно назвать скорее геополитическим успехом Китая, тогда как Россия не получила практически ничего из того, на что рассчитывала изначально.

Третьей мнимой победой, созданной пропагандой, стал разрыв экономических отношений с Западом. По словам пропагандистов, он был просто необходим для того, чтобы Россия стала создавать свою, новую экономическую модель. Именно это, как отмечают прокремлевские аналитики, является гарантией ее успешного развития в новом технологическом цикле.

Нетрудно заметить, что все перечисленные мнимые победы создают иллюзию возвращения России в Советский Союз – со свойственной ему «классовой ненавистью» к богачам; постулате о разделении мира на два блока: «загнивающий» Запад и консолидирующийся против него незападный мир; и верой в успешную нерыночную экономическую модель. С одной стороны, эта иллюзия импонирует многим российским обывателям, все больше ностальгирующим по СССР.

С другой стороны, она создает новую уязвимость российской пропаганды. Раньше основным нарративом пропагандистов было сохранение «стабильности», и россиян запугивали хаосом и гражданской войной, которые неминуемо начнутся без Путина. Сейчас в тезисах пропагандистах все чаще проскальзывает образ «светлого будущего»: «нового мира», одну из ключевых ролей в котором будет играть сильная и экономически развитая Россия.

Однако образ «светлого будущего» уязвим тем, что его противоречия с окружающей реальностью рано или поздно становятся очевидными. Как бы пропагандисты ни пытались отвлечь внимание людей на мнимые проблемы и достижения, очевидно, что режим не способен обеспечить решить базовые потребности людей, в первую очередь в сфере безопасности и экономики.

Ксения Кириллова, «Крым.Реалии»