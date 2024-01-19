Белорус подал заявку на польский отбор на «Евровидение» 19.01.2024, 16:43

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Он представит композицию «W Kolorku Amaretto».

Белорусский стендап-комик Дмитрий Савьян подал заявку на участие в предварительном отборе на «Евровидение» от Польши. Новость об этом он разместил у себя в TikTok. Под псевдонимом Pan Sawyan он попал в список участников, опубликованный фанатским ресурсом Eurowizja.org. Белорус представит композицию «W Kolorku Amaretto», с которой он выступал на новогоднем концерте на польском радио RMF FM, пишет MOST.

Актёр рассказывал, что придумал песню, случайно услышав разговор двух женщин, одна из которых рассказывала, что купила кофту цвета амаретто. Это навеяло ему что-то из 1970-ых и показалось очень поэтичным.

До начала войны Дмитрий жил в Киеве, работал на канале 1+1, снимался в сериалах, выступал как стендап-комик. После российского вторжения решил переехать в Польшу, где ещё до того закончил в Варшаве двухлетний актёрский курс. Поэтому к моменту переезда у него уже были знакомства в актёрской сфере и базовое знание языка. Кроме того, у него польские корни.

В Польше Дмитрий продолжил сниматься в кино. Например, его можно будет увидеть в одном из эпизодов исторического сериала Matylda, который выйдет в этом году. Белорус сыграл роль русского революционера.

Также мужчина занимается музыкой и выступает со стендапами. В TikTok он выкладывает музыкальные композиции с простыми фразами по-польски наподобие «Dzień dobry, cześć, kurwa bober», «Idę do pracy, wracam z pracy».

В этом году Евровидение пройдёт в шведском Мальмё.