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«Кадыровцы» выставили себя на посмешище, вступив в бой со снегопадом

  • 19.01.2024, 17:18
  • 4,108
«Кадыровцы» выставили себя на посмешище, вступив в бой со снегопадом

Видеофакт.

«Кадыровцы», находящиеся в Украине, решили вступить в бой со снегопадом, чем сразу же поспешили похвастаться у себя в соцсетях.

На обнародованных кадрах они просто по очереди выходят в полный рост на дорогу и стреляют куда-то из автоматов, пулеметов и РПГ.

При этом свое «сражение» с парящими в воздухе снежинками они смонтировали со снятыми с помощью беспилотника кадрами обстрела какого-то здания, утверждая, что в ходе данного «боя» якобы был уничтожен какой-то «противник».

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