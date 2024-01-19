«Кадыровцы» выставили себя на посмешище, вступив в бой со снегопадом 19.01.2024, 17:18

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Видеофакт.

«Кадыровцы», находящиеся в Украине, решили вступить в бой со снегопадом, чем сразу же поспешили похвастаться у себя в соцсетях.

На обнародованных кадрах они просто по очереди выходят в полный рост на дорогу и стреляют куда-то из автоматов, пулеметов и РПГ.

При этом свое «сражение» с парящими в воздухе снежинками они смонтировали со снятыми с помощью беспилотника кадрами обстрела какого-то здания, утверждая, что в ходе данного «боя» якобы был уничтожен какой-то «противник».