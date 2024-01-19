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За год Грузию покинуло две тысячи белорусов

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  • 19.01.2024, 17:48
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За год Грузию покинуло две тысячи белорусов

Уезжают из страны и россияне.

В 2023 году количество граждан Беларуси, находящихся в Грузии, уменьшилось на 1.999 человек.

Такие данные Министерства внутренних дел Грузии привел журналист Николай Левшиц. Данные приводятся на основе статистики о количестве лиц, перемещавшихся через государственную границу в течение 2023 года.

В целом въехавших иностранцев насчитывается на 7 тысяч человек больше, чем выехавших. Однако представителей трех стран – России, Украины и Беларуси – в Грузии стало меньше.

При этом больше всего уехало россиян (30.986), на втором месте – украинцев (3.989), белорусы замыкают тройку. Представителей некоторых национальностей прибавилось: Турции - на 18 883, Индии – на 7209, Армении - на 5859.

Также телеграм-канал приводит данные МВД Грузии по выданным иностранцам водительским правам – их в 2023 году получили 19 граждан Беларуси.

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